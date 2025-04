EUA envia 17 supostos 'criminosos violentos' do Tren de Aragua e MS-13 para El Salvador

O governo do presidente Donald Trump já expulsou mais de 200 venezuelanos neste mês sob a Lei de Inimigos Estrangeiros, enquanto um juiz suspendeu temporariamente a possibilidade de deportar migrantes sob esta lei do século XVIII, anteriormente usada apenas em tempos de guerra.

Os Estados Unidos anunciaram nesta segunda-feira (31) que enviaram 17 "criminosos violentos" das gangues Tren de Aragua e MS-13 para El Salvador no domingo, em uma operação filmada em vídeo.

"Esses criminosos não aterrorizam mais as nossas comunidades nem os nossos cidadãos", acrescentou.

Em uma mensagem na rede social X, o chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, descreveu a transferência como uma "operação antiterrorista bem-sucedida" lançada em conjunto com "aliados" de El Salvador para "proteger a população americana".

Bukele, muito popular em seu país por sua ofensiva contra as gangues, compartilhou em sua conta na rede X um vídeo com um minuto de duração no estilo de um filme de ação.

Nas imagens é possível ver dezenas de militares correndo para rodear a aeronave. A parte traseira se abre e militares e a polícia escoltam os supostos membros da gangue e os forçam a correr com os corpos curvados em direção às vans que os aguardam na pista de pouso. Os veículos da caravana seguem para um complexo penitenciário.

As cenas a seguir são exibidas em alta velocidade. Os prisioneiros são retirados dos veículos e levados para dentro da prisão, onde suas cabeças são raspadas.