'Eu sou Marine!', extrema direita europeia apoia Le Pen após condenação

O líder do partido A Liga, que teve problemas judiciais em seu país, também expressou seu apoio à Le Pen. "Não deixamos nos intimidarem, não deixamos que nos parem: Vamos com tudo, minha amiga", escreveu.

Também denunciou o que considerou como uma "declaração de guerra de Bruxelas", que, segundo ele, foi a raiz da condenação de Le Pen, acusada por pagar com o dinheiro do Parlamento Europeu os funcionários de seu partido.

- Cenário romeno -

"Não conseguirão calar a voz do povo francês", declarou o líder do partido de extrema direita espanhol Vox, Santiago Abascal, que havia convidado a eurodeputada francesa a Madri em fevereiro, juntamente com Orban e outros líderes do grupo parlamentar Patriotas pela Europa, fortalecidos pelo retorno de Trump à Casa Branca.