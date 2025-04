Aston Martin venderá ações da equipe de Fórmula 1

O grupo "propõe vender sua participação na equipe Aston Martin Aramco Formula One", operação na qual espera receber mais do que o "valor contábil atual" de suas ações na escuderia, avaliada em "cerca de 74 milhões de libras esterlinas" (R$ 552 milhões), segundo o comunicado.

A marca de carros de luxo britânica Aston Martin, que registrou grande prejuízo no ano passado, anunciou nesta segunda-feira (31) a intenção de vender suas ações da equipe de Fórmula 1 que leva seu nome como parte de um plano para gerar mais de 150 milhões de euros (R$ 936 milhões na cotação atual).

De acordo com a fabricante, a venda não terá "nenhum impacto no acordo de patrocínio de longo prazo" com a equipe de F1, competição à qual a Aston Martin retornou em 2021 depois de várias décadas de ausência.