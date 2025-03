Procurador-geral de Wisconsin vai à Suprema Corte para impedir pagamentos de Musk a eleitores

O procurador-geral de Wisconsin, Josh Kaul, pediu neste domingo à Suprema Corte do estado que impeça o bilionário Elon Musk de entregar cheques de US$ 1 milhão a dois eleitores, um pedido que veio horas antes do aliado do presidente Donald Trump planejar a doação em um comício noturno.

Dois tribunais inferiores já rejeitaram o desafio legal de Kaul, que argumenta que a oferta de Musk viola uma lei estadual que proíbe dar qualquer coisa de valor em troca de um voto. "A lei de Wisconsin proíbe oferecer qualquer coisa de valor para induzir alguém a votar", argumentou em sua apresentação. "No entanto, Elon Musk fez exatamente isso", acrescentou.