Inter vence Udinese e mantém folga na liderança do Italiano

A Inter de Milão aumentou provisoriamente sua vantagem na liderança do Campeonato Italiano sobre o Napoli (2º) para seis pontos, ao derrotar neste domingo (30) a Udinese por 2 a 1, pela 30ª rodada, que também teve a derrota da Atalanta (3ª) para a Fiorentina por 1 a 0.

Antes de entrar em um intenso mês de abril, com a semifinal da Copa da Itália contra o Milan e as quartas de final da Liga dos Campeões com o Bayern de Munique, a Inter segue mantendo a regularidade.