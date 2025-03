Ex-presidente panamenho Martinelli viajará a Nicarágua na 2ª feira, apesar de alerta da Interpol

O ex-presidente panamenho Ricardo Martinelli sairá nesta segunda-feira da embaixada da Nicarágua, onde se refugiou para evitar uma condenação de prisão por lavagem de dinheiro, e viajará a Manágua, mesmo com uma ordem de captura da Interpol, informou a polícia neste domingo (30).

"Recebemos uma ordem da Interpol [...], mas esse alerta não vai interromper o processo que existe com o protocolo com o qual o ex-presidente viaja à Nicarágua" na segunda, antes de o salvo-conduto expirar à meia-noite, disse aos jornalistas o diretor da Polícia do Panamá, Jaime Fernández.