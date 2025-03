Começa campanha para primeira eleição do Judiciário no México

A campanha para a primeira eleição de integrantes do Poder Judiciário do México de 1° de junho, um exercício único no mundo, iniciou neste domingo (30) com milhares de candidatos que buscam 881 cargos federais e 1.749 locais.

As eleições serão realizadas após uma reforma constitucional aprovada pela situação de esquerda em meio a críticas da oposição e de diversos setores econômicos e sociais.