Onze mortos no Paquistão em ataque de drones contra talibãs

Pelo menos 11 pessoas, incluindo três crianças, morreram neste sábado (29) no oeste do Paquistão em ataques de drones do exército contra os talibãs, depois que os insurgentes mataram sete soldados no dia anterior.

"Três ataques de drones foram realizados" na manhã deste sábado em Khyber Pakhtunkhwa, na fronteira ocidental com o Afeganistão, disse um alto oficial da polícia, que falou sob condição de anonimato, e disse que o alvo eram "esconderijos dos talibãs paquistaneses".