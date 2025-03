Milhares de torcedores vão às ruas para comemorar título do Newcastle na Copa da Liga

Milhares de torcedores foram às ruas neste sábado (29) para comemorar a conquista do Newcastle na Copa da Liga Inglesa, com a vitória sobre o Liverpool na final há duas semanas, o primeiro título nacional do clube em 70 anos.

A torcida do Newcastle tem reputação de ser uma das mais apaixonadas do Reino Unido e várias pessoas já estavam reunidas no entorno do estádio St James' Park horas antes da carreata.