Juventus vence Genoa por 1 a 0 na estreia do técnico Igor Tudor

O técnico croata Igor Tudor estreou no comando da Juventus (5ª) com uma vitória por 1 a 0 sobre o Genoa (12º) neste sábado (29), pela 30ª rodada do Campeonato Italiano.

O jovem turco Kenan Yildiz marcou o único gol da partida aos 25 minutos do primeiro tempo, após grande jogada individual na área do time genovês.