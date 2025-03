Japão e EUA relembram o 80º aniversário da batalha de Iwo Jima

O primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, e o secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, pediram neste sábado (29) uma aliança mais forte entre os dois países, ao relembrarem o 80º aniversário da sangrenta Batalha de Iwo Jima durante a Segunda Guerra Mundial.

A pequena ilha vulcânica de Iwo Jima, no meio do oceano Pacífico, a cerca de 1.250 km de Tóquio, foi palco de cinco semanas de violentos combates entre as forças japonesas e americanas.