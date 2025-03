Depois de dois jogos sem vitória, líder Bayern vence St. Pauli no Alemão

Depois de dois jogos sem vencer, o líder Bayern de Munique se reencontrou com a vitória ao bater o St. Pauli por 3 a 2 neste sábado (29), na Allianz Arena, pela 27ª rodada do Campeonato Alemão.

Jogando contra o 15º colocado da tabela, o time bávaro sofreu mais do que o esperado e só respirou aliviado no apito final, um minuto depois de Lars Ritzka (90'+3) fazer o segundo do St. Pauli.