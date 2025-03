Crystal Palace elimina Fulham e é o primeiro semifinalista da Copa da Inglaterra

O francês inclusive começou como titular, com uma proteção do lado esquerdo da cabeça, e ficou em campo até o início do segundo tempo, quando foi substituído por Nketiah, autor do terceiro gol do Palace.

Na primeira etapa, o protagonista foi Eze, que abriu o placar e fez o cruzamento para Sarr marcar o segundo, tudo isso em menos de cinco minutos.

O Crystal Palace está a um passo de disputar sua terceira final de Copa da Inglaterra, depois de ter sido vice em 1990 e 2016.