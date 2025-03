Americana é libertada por talibãs no Afeganistão

Uma mulher americana foi libertada pelos talibãs no Afeganistão após ter sido presa no início do ano junto com dois britânicos e seu tradutor afegão, informou o ex-enviado de Washington Zalmay Khalizad neste sábado (29).

"A cidadã americana Faye Hall acaba de ser libertada pelos talibãs. Está em Cabul sob cuidados dos nossos amigos cataris, e irá para casa em breve", declarou Khalizad em mensagem no X.