Vice-presidente dos EUA afirma que ninguém será demitido pro falha de segurança em chat

Esse escândalo, que abala Washington desde segunda-feira, foi revelado por um jornalista da revista The Atlantic, que foi incluído por engano em um grupo de chat no aplicativo Signal. No grupo, altos funcionários do governo, incluindo o próprio JD Vance, discutiam ataques futuros contra os rebeldes hutis no Iêmen.

A oposição democrata, alegando que a segurança de soldados americanos pode ter sido colocada em risco, exigiu a renúncia do secretário de Defesa, Pete Hegseth.

Por sua vez, Donald Trump denuncia uma "caça às bruxas".