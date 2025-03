Trump teve conversas "produtivas" com premiê canadense

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o novo primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, tiveram uma conversa "extremamente produtiva" nesta sexta-feira (28), disse o magnata republicano, que tem tensionado as relações com o vizinho do norte por meio de sua política comercial e ameaças anexionistas. Trump acrescentou que ambos concordaram em se reunir logo após as eleições gerais do Canadá, marcadas para 28 de abril, convocadas por Carney pouco depois de assumir o cargo de primeiro-ministro em substituição a Justin Trudeau.

"Acabo de terminar uma conversa com o primeiro-ministro Mark Carney, do Canadá. Foi uma ligação extremamente produtiva, concordamos em muitas coisas", disse Trump em sua rede Truth Social.

Tradicionalmente, uma das primeiras tarefas de um novo primeiro-ministro canadense é manter uma conversa com o presidente do país vizinho ao sul. No entanto, a tensa situação entre os dois países adiou essa ligação, já que Carney tomou posse em 14 de março. O gabinete do premiê canadense afirmou que ambos tiveram uma "conversa muito construtiva" e concordaram em iniciar "negociações sobre uma nova relação econômica e de segurança imediatamente após as eleições" de abril. No entanto, acrescentou que Carney informou a Trump que seu governo imporá tarifas retaliatórias sobre produtos norte-americanos a partir de 2 de abril.

Os comentários otimistas de ambos os líderes representam uma mudança drástica de tom em relação à retórica recente entre Washington e Ottawa. Trump gerou indignação no Canadá devido à sua guerra comercial e às ameaças de transformar o vizinho do norte no "51º estado" dos Estados Unidos. O primeiro-ministro havia declarado na quinta-feira que a era dos profundos laços econômicos, militares e de segurança entre Canadá e Estados Unidos "chegou ao fim".

Carney também afirmou na quinta-feira que não participará de negociações comerciais com Washington até que Trump demonstre "respeito" pelo Canadá, seu parceiro na Otan. O primeiro-ministro, sobretudo, exige que o republicano se retrate de suas ameaças de anexação. Embora as palavras de Trump e Carney pareçam ter acalmado um pouco os ânimos, a guerra comercial mostra que a situação ainda está longe de ser resolvida. Trump anunciou nesta semana tarifas de 25% sobre automóveis.