Trump elogia ligação 'extremamente produtiva' com primeiro-ministro canadense Mark Carney

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou sua ligação "extremamente produtiva" com o primeiro-ministro canadense, Mark Carney, nesta sexta-feira (28), apesar das tensões recentes, e disse que eles planejam se reunir novamente após as eleições legislativas do Canadá, em 28 de abril.

"Acabei de falar com o primeiro-ministro Mark Carney, do Canadá. Foi uma ligação extremamente produtiva, concordamos em muitas coisas", Trump publicou em sua plataforma Truth Social.