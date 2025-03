Previsão de contração da demanda devido a tarifas faz petróleo cair

Os preços do petróleo caíram nesta sexta-feira (28), em um mercado em alerta devido à iminente entrada em vigor, na próxima quarta-feira, de uma nova onda de tarifas anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em maio caiu 0,54%, chegando a 73,63 dólares.