Osasuna contesta jogo contra Barça por suposta escalação irregular de Iñigo Martínez

O Osasuna anunciou, nesta sexta-feira (28), que contestou o jogo de quinta-feira contra o Barcelona, em que foi derrotado por 3 a 0, em um duelo adiado correspondente à 27ª rodada de LaLiga, devido a uma suposta escalação irregular do zagueiro Iñigo Martínez.

"A entidade entende que a participação do futebolista Iñigo Martínez no jogo de ontem (quinta-feira) violou o artigo 5º do Anexo I do Regulamento do Estatuto e Transferência de Jogadores da Fifa, que especifica que um jogador que não integre o plantel por motivos médicos, ou o abandone, não poderá disputar jogos com o seu clube durante os cinco dias corridos seguintes ao final do período internacional", afirma o clube de Pamplona.