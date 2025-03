ONU alerta para agravamento da crise no Haiti

O alto comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Türk, advertiu nesta sexta-feira (28) que a situação no Haiti se agrava, com grupos armados controlando mais territórios e atacando com violência a população.

"A situação dos direitos humanos no Haiti atingiu um novo ponto crítico", disse Türk. A violência e insegurança "agravaram-se de forma dramática".