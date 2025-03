Mineradora submarina pede permissão aos EUA para operar ante falta de regulação internacional

The Metals Company (TMC), pioneira no desenvolvimento da mineração submarina, anunciou que solicitará autorização dos Estados Unidos para explorar comercialmente minerais em alto-mar, um anúncio surpreendente que o Greenpeace chamou de tentativa "patética" de contornar as discussões multilaterais.

Depois de investir "mais de 500 milhões de dólares" (2,88 bilhões de reais) nos últimos dez anos para explorar e avaliar os cobiçados recursos em diversas áreas do Pacífico, "estamos prontos" para a fase industrial, declarou na quinta-feira o diretor-geral da empresa canadense, Gerard Barron.