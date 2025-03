Kim Jong-un supervisiona testes de drones kamikazes com IA

Ditador da Coreia do Norte exibiu novos equipamentos, levantando preocupação sobre cooperação do regime com a Rússia, para onde tem enviado equipamentos e tropas para a guerra usadas na guerra contra a Ucrânia.Numa exibição de capacidade militar da Coreia do Norte, o ditador Kim Jong-un supervisionou testes com drones kamikazes e drones de reconhecimento supostamente habilitados para funcionar com inteligência artificial (IA), informou a mídia estatal KCNA nesta quinta-feira (27/03). "O campo de equipamentos não tripulados e inteligência artificial deve ser priorizado e desenvolvido na modernização das forças armadas", disse o ditador norte-coreano, segundo a KCNA. Drones kamikazes são veículos aéreos não tripulados equipados com cargas explosivas. Eles também estão sendo usados por ambos os lados da guerra na Ucrânia, com a Rússia recebendo apoio da Coreia do Norte. Os testes, portanto, vieram como um sinal de alerta sobre a cooperação militar entre Pyongyang e Moscou. Os drones de reconhecimento são capazes de rastrear e monitorar alvos e as atividades das tropas em terra e no mar. A KCNA também relatou testes de drones de ataque, com imagens mostrando veículos aéreos não tripulados atingindo alvos. Kim Jong Un é visto também fiscalizando aviões de alerta aéreo antecipado. Kim visitou um complexo de tecnologia de drones e um grupo de pesquisa de guerra eletrônica no início desta semana, onde os testes foram realizados, de acordo com o relato da mídia estatal. Tropas norte-coreanas na Rússia Os testes também aumentam as preocupações sobre uma cooperação militar mais profunda entre a Coreia do Norte e a Rússia. Pyongyang já enviou milhares de soldados para apoiar Moscou na guerra contra a Ucrânia. O conselheiro de segurança nacional sul-coreano, Shin Won-sik, disse em novembro que a Rússia forneceu a Pyongyang mísseis antiaéreos e sistemas de defesa aérea em troca de apoio militar na guerra da Ucrânia. A Coreia do Norte enviou aproximadamente 11 mil militares para lutar na guerra contra a Ucrânia, em seu primeiro envolvimento em um conflito de grande escala desde a Guerra da Coreia (1950 a 1953). De acordo com o governo da vizinha e rival Coreia do Sul, 4.000 desse contingente foram mortos ou feridos. O Serviço Nacional de Inteligência da Coreia do Sul atribuiu anteriormente as altas baixas norte-coreanas à provável dificuldade das tropas em se adaptar aos drones e a outros elementos da guerra moderna. Autoridades militares e de inteligência ucranianas avaliam que os norte-coreanos estão adquirindo experiência no campo de batalha, o que tem sido estratégico para a Rússia. sf (DW, AP, ots)