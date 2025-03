EUA afirma que desarmar o Hezbollah é responsabilidade do exército libanês

Os Estados Unidos declararam nesta sexta-feira (28) que é "responsabilidade" do Líbano e de seu exército desarmar o Hezbollah e manifestaram apoio a Israel após os bombardeios nos subúrbios de Beirute.

"Como parte do acordo de cessar-fogo, o governo do Líbano é responsável por desarmar o Hezbollah, e esperamos que as Forças Armadas Libanesas desarmem esses terroristas para evitar futuras hostilidades", disse à imprensa a porta-voz do Departamento de Estado, Tammy Bruce.