Desemprego subiu para 6,8% no Brasil no trimestre dezembro-fevereiro

"Esta alta segue o padrão sazonal" e dá continuidade à "tendência de expansão da busca por trabalho nos meses do primeiro trimestre de cada ano", disse Adriana Beringuy, do IBGE, citada em nota.

O Brasil registrou 7,5 milhões de pessoas em busca de emprego no trimestre de dezembro a fevereiro, 10,4% a mais que nos três meses anteriores, embora 12,5% a menos do que há um ano.

A população empregada de maneira formal no setor privado chegou a 39,6 milhões, um recorde desde o início da série histórica, em 2012.

A queda do desemprego nos últimos anos é um dos aspectos positivos do balanço econômico do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Lula, no entanto, viu recentemente sua popularidade cair para o menor nível em seus três governos, prejudicada em parte pela inflação no preço dos alimentos.