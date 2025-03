Bayern poderá processar Federação Canadense por lesão de Alphonso Davies

O Bayern de Munique ameaçou tomar medidas legais contra a Federação Canadense após a grave lesão de seu lateral-esquerdo Alphonso Davies em jogo da sua seleção, disse nesta sexta-feira (28) o presidente do conselho de administração do clube, Jan-Christian Dreesen.

O clube alemão exige da Canada Soccer "um esclarecimento completo dos acontecimentos" e "se reserva o direito de tomar medidas legais" após a ruptura dos ligamentos cruzados do joelho direito do jogador, declarou o dirigente ao site do jornal Bild.