Zelensky diz que Europa deve provar que pode se defender em reunião sobre Ucrânia

"A Europa pode se defender. Temos que provar isso", escreveu Zelensky nas redes sociais, em uma mensagem acompanhada por uma foto dele ao lado dos líderes europeus presentes no Palácio do Eliseu, sede a presidência francesa em Paris.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, fez um apelo nesta quinta-feira (27) ao pedir à Europa para provar que "pode se defender", durante uma reunião de cúpula em Paris com quase 30 líderes europeus sobre como reforçar a segurança da Ucrânia diante de um possível cessar-fogo com a Rússia.

A iniciativa franco-britânica, na qual os Estados Unidos não participam, também atraiu a Paris 27 líderes europeus, os chefes da Otan e das principais instituições da UE, os embaixadores da Austrália e do Canadá, além do vice-presidente da Turquia.

"A Ucrânia expressou claramente aos Estados Unidos sua concordância com um cessar-fogo total e incondicional de 30 dias, apesar de ser a vítima da agressão", destacou, no momento em que o governo americano de Donald Trump busca um acordo com a Rússia.

A reunião acontece depois que a Casa Branca anunciou que Rússia e Ucrânia haviam concordado com as bases de um possível cessar-fogo no Mar Negro, durante negociações separadas com autoridades americanas na Arábia Saudita.

Kiev confirmou, assim como Moscou, mas o Kremlin apresentou condições, incluindo exigir dos Estados Unidos um alívio das sanções que afetam seu setor agrícola.

Na quarta-feira, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou que as condições russas serão avaliadas e advertiu que um acordo de paz "não será simples". "Levará algum tempo, mas pelo menos estamos neste caminho", declarou.