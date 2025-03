Trump reitera apelo para cortar financiamento à mídia pública

Na quarta-feira, durante uma audiência no Congresso, vários legisladores republicanos atacaram a imprensa pública e chegaram a pedir o "desmantelamento puro e simples" da Corporation for Public Broadcasting (CPB), a organização que distribui subsídios federais para esses veículos.

A repressão do presidente à imprensa se intensificou desde seu retorno ao poder em janeiro, principalmente com ataques a jornalistas críticos à sua administração, restrições de acesso e processos judiciais.

Mais de 40 milhões de americanos ouvem a NPR toda semana e 36 milhões assistem a uma emissora de televisão local da rede PBS todo mês, de acordo com estimativas de ambos os canais.

Por enquanto, o Congresso aprovou financiamento para a CPB, uma organização sem fins lucrativos criada há 60 anos, de US$ 500 milhões (R$ 2,8 bilhões) até 2027.

O governo Trump, que busca cortar drasticamente os gastos do governo, também começou a desmantelar o sistema de transmissão pública dos EUA no exterior e as estações de rádio Voice of America, Radio Free Asia e Radio Free Europe/Radio Liberty.