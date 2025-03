Tribunal de Taiwan condena quatro soldados por espionagem para China

Com base na lei de segurança nacional, os militares foram condenados a penas de até sete anos de prisão por transmitirem "durante vários meses (...) informações militares internas supostamente confidenciais a agentes de inteligência chineses" por meio de um intermediário, segundo um comunicado do Tribunal Distrital de Taipé.

Três condenados são membros de uma unidade militar responsável pela segurança do gabinete presidencial e o outro é um soldado do comando de informações e telecomunicações do Exército.

Segundo o tribunal, os acusados "violaram seus deveres ao aceitar subornos e vender informações confidenciais que eles fotografaram".

"Seus atos representam uma traição ao país e colocam em perigo a segurança nacional", destacou.