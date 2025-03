Salman Rushdie vai publicar primeiro romance após agressão

Intitulado "The Eleventh Hour", o livro é uma compilação de cinco contos ambientados nos três países onde Rushdie viveu: Índia, Reino Unido e Estados Unidos, informou a Penguin Random House.

É "uma coleção de relatos comoventes e magistrais, que nos leva ao redor do mundo, desde os bairros de Mumbai até universidades inglesas renomadas", e será lançado em 4 de novembro, segundo a editora.

"Os três relatos desse volume, todos escritos nos últimos 12 meses, exploram temas e lugares que ocupam a minha mente: a mortalidade, Mumbai, as despedidas, Inglaterra, a ira, a paz, os Estados Unidos..." explica o autor, 77, citado no comunicado.

O autor de "Os Versos Satânicos", obra que lhe valeu há mais de 30 anos uma "fatwa" do regime teocrático do Irã, foi alvo de um ataque a faca em agosto de 2022, no nordeste dos Estados Unidos. Ele contou essa experiência na autobiografia "Faca", publicada em 2024.

