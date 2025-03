Raros, protestos contra o Hamas em Gaza ganham força com volta da guerra

Palestinos protestaram pelo segundo dia consecutivo contra o Hamas ontem na Faixa de Gaza, em uma rara demonstração de descontentamento com o grupo terrorista que controla o território. Em meio aos escombros de prédios destruídos, eles expressaram frustração e raiva pelo colapso do cessar-fogo entre o grupo e Israel.

Segundo vídeos compartilhados nas redes sociais, os protestos possivelmente começaram em Beit Lahia, uma área amplamente destruída no norte de Gaza, na terça-feira. Ontem, os atos pareciam mais espalhados para outras áreas do território, como Cidade de Gaza, no norte, Nuseirat e Deir al-Balah, no centro.