Putin diz que planos dos EUA para controlar a Groenlândia são "sérios"

Em particular, ordenou a renovação das cidades do oblast (região administrativa) e a ampliação da capacidade de transporte da grande cidade de Murmansk, além de promover o desenvolvimento de outros portos árticos.

"Aumentaremos a capacidade e o volume de negócios de nossos portos no norte em um ritmo mais acelerado. Faremos isso com base em soluções ambientais modernas, incluindo tecnologias automatizadas (...)", declarou Putin.

O presidente russo também se mostrou aberto à cooperação com "países amigos" no Ártico e com países ocidentais "se eles demonstrarem interesse".

Em particular, a Rússia espera desenvolver a Rota Marítima do Norte no Ártico, uma via comercial viabilizada pelo derretimento do gelo e que poderia competir com o Canal de Suez, aproveitando o impacto das mudanças climáticas.