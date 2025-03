Promotoria pede 18 meses de prisão com suspensão da pena para Gérard Depardieu

A Promotoria francesa solicitou, nesta quinta-feira (27), uma sentença de prisão com suspensão da pena de 18 meses para o astro do cinema Gérard Depardieu, que está sendo julgado em Paris por supostamente agredir sexualmente duas mulheres durante as gravações de um filme em 2021.

"Isso é material e intencionalmente uma agressão sexual", declarou o promotor Laurent Guy durante suas alegações finais, antes de solicitar uma sentença de prisão com sursis de 18 meses para o ator de 76 anos.