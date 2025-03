Novo embaixador da Rússia nos Estados Unidos celebra 'janela de oportunidade' para os dois países

Desde a primeira ligação oficial entre o presidente americano e seu homólogo russo, Vladimir Putin, em 12 de fevereiro, Washington e Moscou anunciaram a intenção de retomar as relações bilaterais após a tensão e o distanciamento que caracterizou o mandato do democrata Joe Biden.

"Os presidentes dos nossos países fixaram a tarefa de restabelecer os vínculos intergovernamentais (...) e normalizar as atividades das missões diplomáticas russa e americana", insistiu o embaixador, que criticou o "legado tóxico" da administração Biden.

Trump afirma que está posicionado "no meio" entre Rússia e Ucrânia, embora tenha adotado partes da retórica do Kremlin, ao mesmo tempo em que exalta os potenciais benefícios de uma cooperação econômica entre Washington e Moscou.

Darchiev, 64 anos, foi nomeado em 2021 diretor do departamento da América do Norte no Ministério das Relações Exteriores da Rússia e, desde o início deste ano, é responsável por toda a região do Atlântico Norte, que inclui Reino Unido, Irlanda, Canadá e Estados Unidos.