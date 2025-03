Musk espera que cortes do Doge sejam concluídos até final de maio

Elon Musk, que está a frente do Departamento de Eficiência Governamental (Doge, na sigla em inglês) dos EUA espera que os cortes do departamento sejam concluídos até o final de maio e disse que percebeu que a quantidade de desperdício no governo é "absurda". As falas foram feitas em uma entrevista à Fox News nesta quinta-feira, 27.

Musk também afirmou que o Doge é uma "revolução" que visa acabar com fraude e desperdício no governo. "Estamos implementando padrões de empresas privadas para a força de trabalho federal", acrescentou.