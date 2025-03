Bombardeio israelense no sul do Líbano deixa três mortos

"O ataque do inimigo israelense contra um automóvel em Yohmor al Shaqif causou as mortes de três pessoas", afirmou o ministério em um comunicado divulgado pela Agência Nacional de Notícias (NNA).

Um bombardeio israelense matou três pessoas nesta quinta-feira (27) no sul do Líbano, informou o Ministério da Saúde libanês em um comunicado divulgado pela imprensa estatal.

Antes, a agência estatal informou que um "drone inimigo" apontou contra um veículo na cidade de Maaroub, a quase 20 km da fronteira com Israel, no distrito de Tiro.

O Exército israelense afirmou em um comunicado que "vários terroristas do Hezbollah foram identificados transferindo armas na área de Yohmor, no sul do Líbano", e acrescentou que "atingiu os terroristas".

Apesar da trégua em vigor desde 27 de novembro com o movimento Hezbollah, apoiado pelo Irã, Israel efetua ataques com frequência no Líbano.

Segundo o Exército israelense, os bombardeios pretendem destruir infraestruturas ou integrantes do movimento xiita libanês.