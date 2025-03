Trump sugere concessões alfandegárias à China em troca de acordo sobre TikTok

No caso dos carros elétricos chineses, já tributados em 100% desde agosto de 2024, isso elevará as tarifas para 125%.

Em 20 de janeiro, ao assumir o cargo, ele concedeu um prazo de 75 dias à ByteDance para ceder suas atividades nos Estados Unidos, ou seja, até 5 de abril.

No final desse prazo, caso a cessão não seja realizada, a popular plataforma será proibida no país, onde conta com 170 milhões de usuários, com base em uma lei aprovada no ano passado em nome da segurança nacional.

"Teremos algum tipo de acordo", repetiu o presidente. "Mas se não for concluído, não importa. Simplesmente prolongaremos [o prazo]. Tenho o direito de estendê-lo se eu desejar", acrescentou.