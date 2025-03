Trump anunciará tarifas à indústria automobilística nesta 4ª feira

"O presidente fará uma coletiva de imprensa no Salão Oval hoje às 16h00 [17h00 em Brasília] para anunciar as tarifas para a indústria automotiva. Deixarei que ele faça o anúncio mais tarde", declarou Leavitt.

"Anunciaremos isso rapidamente nos próximos dias, provavelmente, e depois o dia 2 de abril será a data das tarifas recíprocas", disse Trump na segunda-feira.

Essas tarifas têm o objetivo de igualar, dólar por dólar, os impostos aplicados a bens americanos no exterior.

No início de março, Trump suspendeu por um mês as tarifas sobre automóveis do México e do Canadá, seus dois parceiros no Tratado de Livre Comércio da América do Norte (T-MEC).