Protestos trazem lemas contra o Hamas em nova manifestação em Gaza

Centenas de pessoas se manifestaram, nesta quarta-feira (26), na Cidade de Gaza gritando lemas contra o movimento islamista palestino Hamas no dia seguinte a um protesto similar em Beit Lahia, no norte do território, informaram testemunhas.

"Fora, fora, fora, Hamas fora!", gritavam os manifestantes, reunidos ao redor de uma bandeira palestina que um dos participantes levava.