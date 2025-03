Petróleo sobe, impulsionado por reservas nos EUA e diálogos sobre trégua Rússia-Ucrânia

Os preços internacionais do petróleo fecharam em alta nesta quarta-feira (26), impulsionados por uma queda surpreendente nas reservas comerciais dos Estados Unidos e pela incerteza sobre um acordo de trégua limitado entre Rússia e Ucrânia.

Em Londres, o preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em maio fechou em alta de 1,05%, cotado a 73,79 dólares.