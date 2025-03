Na Inglaterra, dois homens da Força Aérea Real vandalizam estátua do urso Paddington

A estátua do urso, com seu característico casaco azul e chapéu vermelho, era uma das 23 instaladas no outono passado como parte de um circuito de Paddington pela Inglaterra, para marcar o lançamento do filme Paddington no Peru. O urso está olhando para o céu enquanto segura um sanduíche com geleia prestes a cair sobre seu colo. O juiz destacou que a etiqueta no casaco de Paddington dizia: "Por favor, cuidem deste urso."

O promotor Jamie Renuka afirmou que os homens estavam bêbados durante a ação, que foi registrada por uma câmera de vigilância na rua deserta pouco antes das 2h da manhã. Os dois levaram metade da estátua em um táxi e retornaram para a base da Força Aérea Real em Odiham, onde a parte roubada de Paddington foi posteriormente encontrada no carro de Lawrence.

Goozee descreveu o crime como um "ato de vandalismo desenfreado" e afirmou que os dois não demonstraram o respeito e a integridade esperados no ambiente militar.