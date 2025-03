Brasil e Japão firmam acordos e plano de ação para ampliar parcerias

Os atos ocorreram em reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba. Lula está em visita de Estado ao país asiático e, em declaração após o encontro, afirmou que as relações Brasil-Japão ganharam uma nova dimensão.

Para o presidente, o Brasil deve aprender com o Japão e colocar em prática os avanços que o país asiático obteve nos últimos anos. Neste sentido, ele afirmou a prioridade em “cuidar” dos 211 mil brasileiros que residem no Japão e reiterou a importância do ensino do japonês para inclusão das 30 mil crianças e adolescentes brasileiros no ensino público do país.

O presidente Lula destacou que a recente decisão do Japão de incrementar o uso de bicombustíveis no transporte e na aviação abre espaço para os dois países “trabalharem juntos pela transição energética”, além de atrair investimentos para produção no Brasil. “Queremos aumentar o nosso comércio, queremos fazer parceria com a indústria, que o Japão adote no Brasil a perceptiva da produção do etanol, do hidrogênio verde e do combustível renovável”, explicou.

“Japão e Brasil seguirão trabalhando juntos em medidas de mitigação e adaptação à mudança do clima, combate ao desmatamento e prevenção de desastres naturais”, disse, cobrando que os países apresentem “metas ambiciosas” de redução de emissão de gases de efeitos estufa na próxima Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP30) , que será realizada em novembro, em Belém, no Pará.

Nesta terça-feira (25), em reunião com empresários, Lula também falou sobre a intenção do Brasil de elevar a mistura de etanol na gasolina de 27% para 30% e da adição de biodiesel no diesel fóssil . “A descarbonização é um caminho sem volta e é perfeitamente compatível com o objetivo de segurança energética”, reafirmou o presidente.

Mercosul

No próximo semestre, o Brasil assume a presidência do Mercosul e a expectativa de Lula é negociar um acordo comercial do Japão com o bloco sul-americano. O primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, ratificou o “forte desejo” de elevar as relações econômicas com o Mercosul a patamares ainda maiores.

O comércio entre Brasil e Japão também pode ser aumentado, concordaram os mandatários. Antes da reunião oficial, os dois participaram de um fórum com empresários, o que, segundo Lula, “ampliou os horizontes para cooperação com o setor privado”.

Em 2011, o fluxo da balança comercial entre os dois países chegou a US$ 17 bilhões e, em 2024, caiu para US$ 11 bilhões. O Japão é o segundo maior parceiro do Brasil na Ásia, atrás apenas da China, e o 11º maior parceiro comercial do Brasil no mundo. É a nona origem de investimentos estrangeiros no Brasil, com cerca de US$ 35 bilhões de estoque de investimento em 2023.