Vendas da Tesla registram queda expressiva na Europa

Afetada pela espera de uma linha de novos modelos e pela reputação de seu proprietário Elon Musk, a Tesla registrou queda de 49% nas vendas dos dois primeiros meses do ano na região, com 19.046 veículos e 1,1% de participação de mercado.

As vendas de carros elétricos da Tesla na União Europeia (UE) registraram queda de 49% em janeiro-fevereiro na comparação com o mesmo período do ano anterior, segundo os dados divulgados nesta terça-feira (25) pela Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA).

As vendas de veículos elétricos, a especialidade da marca americana, no entanto, progrediram 28,4% em seu conjunto no mesmo período na UE, alcançando 255.489 veículos e 15,2% do mercado.