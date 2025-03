Trump assina ordens para modernizar pagamentos do Tesouro e garantir 'integridade eleitoral'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta terça-feira, 25, uma ordem executiva para pressionar o Departamento do Tesouro a modernizar seu sistema de pagamentos. "Essa modernização ajudará a reduzir fraudes e abusos financeiros" dentro das agências governamentais, afirmou o republicano durante um evento com embaixadores dos EUA na Casa Branca, no período tarde desta terça.

Trump também assinou um outro documento para reforçar a proteção dos recursos emitidos pelo Departamento.