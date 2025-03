Premiê do Canadá convoca eleições antecipadas

Novo pleito vai ocorrer em 28 de abril. Em anúncio, premiê Mark Carney pede que canadenses reforcem apoio ao seu partido para que o país possa "enfrentar o presidente Trump”.O novo primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, anunciou neste domingo (23/03) a convocação de eleições legislativas antecipadas para 28 de abril, num contexto de guerra comercial e de fortes tensões com o vizinho Estados Unidos. Carney, que se tornou primeiro-ministro no último dia 14 de março após a renúncia de Justin Trudeau, decidiu antecipar a eleição em seis meses, já que as últimas pesquisas indicam que o governista Partido Liberal (PL) pode vencer pela quarta vez consecutiva e obter a maioria no Parlamento. Uma análise de pesquisa da emissora pública canadense, a CBC, coloca o Partido Liberal, de Carney, com uma intenção de voto de 37,5%, o que pode lhe dar 174 das 338 cadeiras na Câmara dos Comuns, duas a mais que a maioria. O Partido Conservador (PC), liderado por Pierre Poilievre, aparece com 37,1% dos votos e 134 assentos. Atrás deles estaria o separatista Bloco Quebequense (BQ) com 26 assentos, o social-democrata Novo Partido Democrático (NPD) com 7, e o Partido Verde com 2. A pré-campanha eleitoral já vem sendo marcada pelas ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de tornar o Canadá o 51º estado do país vizinho. Desde que assumiu o cargo em 20 de janeiro, Trump impôs tarifas sobre algumas importações canadenses e indicou sua disposição de usar a "força econômica" dos EUA para anexar o Canadá. Pesquisas revelam que as ameaças de Trump se tornaram a principal preocupação do eleitorado canadense, à frente das questões econômicas que minaram o apoio aos liberais em 2024 e acabaram forçando a renúncia de Trudeau. Há alguns meses, os liberais de Carney e Trudeau pareciam estar fadados a sofrer uma derrota eleitoral histórica. Mas a volta de Trump mudou o quadro, aumentando a popularidade dos liberais e prejudicando a candidatura do populista conservador Poilievre. Antes considerado o favorito na disputa, Poilievre passou a ser visto negativamente por parte do eleitorado como muito parecido com Trump. Enfrentar Trump Após uma reunião com a governadora-geral do país, Mary Simon – que exerce as funções de chefe de Estado –, e na qual foi oficializada a convocação de novas eleições, Carney abordou as ameaças que Trump vem dirigindo ao Canadá desde janeiro. "Estamos enfrentando a crise mais significativa de nossas vidas por causa das ações comerciais injustificadas do presidente Trump e suas ameaças à nossa soberania", disse. "O presidente Trump proclama que o Canadá não é um país de verdade. Ele quer nos separar para que os EUA possam nos possuir. Não deixaremos isso acontecer. Superamos o choque da traição, mas nunca devemos esquecer as lições. Temos que cuidar uns dos outros", acrescentou Carney. "Estou pedindo aos canadenses um mandato forte para enfrentar o presidente Trump." Jps (EFE, Lusa, ots)