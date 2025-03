A reunião entre representantes da Rússia e dos Estados Unidos nesta terça-feira (25) em Riad sobre a guerra na Ucrânia terminou sem um acordo de trégua e com Moscou exigindo que Washington "ordene" a Kiev a alcançar um novo acordo sobre o Mar Negro.

Bucha teme que crimes de guerra russos fiquem impunes com Trump

Os parentes dos centenas de civis assassinados durante a ocupação russa da cidade ucraniana de Bucha temem que o afã de Donald Trump em negociar uma trégua bloqueie os esforços para encontrar e punir os responsáveis por esse massacre.

ISTAMBUL:

Governo da Turquia denuncia 'provocadores' após mais uma noite de manifestações

As autoridades turcas anunciaram, nesta terça-feira (25), novas detenções de "provocadores", após a sexta noite de manifestações em várias cidades do país para denunciar a prisão do prefeito opositor de Istambul, Ekrem Imamoglu.

PARIS:

Ator francês Depardieu, julgado por agressões sexuais, nega 'apalpar' mulheres

"Não vejo por que perderia tempo apalpando uma mulher, seu traseiro, seus seios. Não sou um pervertido de metrô", declarou, nesta terça-feira (25), o astro do cinema francês Gérard Depardieu, durante seu julgamento em Paris por duas supostas agressões sexuais.

CABUL:

Mulheres afegãs desafiam talibãs e vendem seus cabelos para sobreviver

Após cada banho, Fátima recolhe o cabelo que se acumula no ralo e o armazena com cuidado. Quando ela recolhe cerca de cem gramas, ela os vende clandestinamente, apesar da proibição da liderança dos talibãs no Afeganistão.

PARIS:

Chicletes liberam centenas de microplásticos na boca, mas impacto é incerto

A goma de mascar libera centenas de microplásticos diretamente na boca, de acordo com um estudo apresentado nesta terça-feira (25), embora os cientistas continuem cautelosos quanto ao seu possível impacto na saúde dos consumidores.

PARIS:

Vendas da Tesla registram queda expressiva na Europa

As vendas de carros elétricos da Tesla na União Europeia (UE) registraram uma queda de 49% em janeiro-fevereiro na comparação com o mesmo período do ano anterior, segundo os dados divulgados nesta terça-feira (25) pela Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA).

VALPARAISO:

Portos do Pacífico sul-americano cada vez mais atingidos por ondas extremas

Com o mar calmo, os operários movem com gruas os pesados blocos que reforçarão o muro que, por um século, protegeu o maior porto do Chile e um dos principais do Pacífico sul, agora enfraquecido pelas ondas extremas.

PARIS:

Dançar sem que 'ninguém nos olhe': festas para mães fazem sucesso na França

"Ninguém nos olha, eu gosto, é a liberdade!", afirma Nathalie, enquanto esquece por algumas horas suas obrigações familiares e profissionais em um das festas apenas para mulheres que, sob o conceito "Mamãe vai dançar", ganham popularidade na França.

Acompanhamento da partida entre Brasil e Argentina pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026

MUTTENZ:

Tribunal de apelações da Suíça absolve Blatter e Platini em caso de corrupção

O suíço Joseph Blatter, ex-presidente da Fifa, e o ex-jogador francês Michel Platini, ex-presidente da Uefa, foram novamente absolvidos em um julgamento de apelação nesta terça-feira (25) pela Justiça suíça, que não os considerou culpados de fraude.

