Paraguai arranca empate contra Colômbia e segue firme rumo à Copa de 2026

O Paraguai arrancou um empate em 2 a 2 fora de casa contra a Colômbia, que vem despertando dúvidas e que começou vencendo com uma boa exibição de Luis Díaz, e alcançou nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 a mesma pontuação de Uruguai, terceiro colocado, e Brasil.

Julio Enciso conseguiu o empate com um gol de meia distância (62') diante de um adversário que ficou paralisado.

Com esse resultado o Paraguai do técnico Gustavo Alfaro tem 21 pontos, os mesmos do Uruguai e do Brasil. A Argentina, que já se classificou para a Copa do Mundo, tem 31 e o Equador segue atrás com 23.

Enquanto isso a Colômbia de Néstor Lorenzo, que começa a fazer as contas em meio ao caos, está em sexto lugar, com 20 pontos.