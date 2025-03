ONU, 'muito preocupada' com quantidade de prisões na Turquia, pede investigações

A ONU expressou, nesta terça-feira (25), sua preocupação com as detenções em massa na Turquia em meio às manifestações que ocorrem no país após a prisão do popular prefeito opositor de Istambul, e instou as autoridades a investigar o suposto uso ilegal da força contra os manifestantes.

"Estamos muito preocupados com a detenção de pelo menos 92 pessoas pelas autoridades turcas durante a semana passada, incluindo Ekrem Imamoglu, prefeito de Istambul eleito democraticamente", declarou em um comunicado a porta-voz do escritório de direitos humanos da ONU, Liz Throssell, que também destacou as mais de 1.000 pessoas detidas durante os protestos que ocorreram esta semana, entre elas jornalistas.