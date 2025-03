Ministro da Defesa diz que Israel tomará mais território em Gaza se Hamas não libertar reféns

As falas ocorrem a medida que mediadores continuam os esforços para salvar o acordo de cessar-fogo de Gaza, abalado pela renovação da guerra aérea e terrestre de Israel em 18 de março.

Enquanto isso, o parlamento aprovou o orçamento do Estado nesta terça, uma medida que fortalece a coalizão de governo do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, mesmo com o líder em apuros enfrentando uma pressão pública cada vez maior sobre a guerra e a crise dos reféns.