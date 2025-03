Marcha neonazista em Berlim termina com 90 presos

Centenas de extremistas de direita pretendiam marchar por distrito da capital alemã, mas mal conseguiram sair do lugar após terem passagem bloqueada por contramanifestações de esquerda.Uma marcha de extremistas de direita em Berlim foi dispersada abruptamente no sábado (22/03), após cerca de quatro horas, diante de várias contramanifestações organizadas por grupos de esquerda. Marcada por diversas brigas e choques com a polícia, a marcha terminou com 90 pessoas presas pela polícia. A manifestação, que reuniu membros da cena de extrema direita e diversos neonazistas, havia sido convocada por um ex-membro do partido Alternativa para a Alemanha (AfD) chamado Ferhat Sentürk, com o mote "Pela Lei e pela Ordem. Contra o extremismo de esquerda e a violência com motivação política". Ao todo, 860 pessoas compareceram, com a intenção de marchar por sete quilômetros em ruas do distrito berlinense de Friedrichshain, na região central da capital alemã. Mas, segundo a imprensa alemã, os participantes mal conseguiram sair do lugar por causa de pelo menos dez contramanifestações que ocorreram nas imediações. Convocadas por grupos de esquerda e ativistas antifascistas, elas reuniram mais de 2 mil pessoas, e efetivamente bloquearam as vias que estavam na rota da marcha de extrema direita. Segundo a polícia, após um atraso de quase quatro horas, os participantes da marcha só conseguiram se deslocar por apenas 100 metros antes de a manifestação ser dispersada pelos próprios organizadores. 90 prisões A polícia relatou repetidas brigas durante a (tentativa) de marcha e as contramanifestações. As autoridades deslocaram 1,6 mil agentes de segurança para o local, com reforço de membros das polícias dos estados de Bremen e da Baviera De acordo com um porta-voz da polícia, várias prisões foram efetuadas porque os participantes da manifestação neonazista violaram a proibição do uso de máscaras. Outros exibiram símbolos nazistas proibidos. Segundo a imprensa alemã, foi possível ouvir vários manifestantes de extrema direita cantando músicas de organizações do antigo regime nazista (1933-1945) De acordo com uma porta-voz da polícia, manifestantes do campo de esquerda também tentaram romper uma barreira. Policiais também usaram spray de pimenta para conter participantes das contramanifestações, após alguns atirarem garrafas nos policiais, de acordo com as autoridades. Ao todo, 90 prisões foram efetuadas, envolvendo acusações de lesão corporal perigosas, uso de símbolos de organizações inconstitucionais e terroristas, agressão a agentes da lei, resistência a agentes da lei e danos à propriedade. Segundo comunicado da polícia, entre os 90 presos, 41 foram detidos por crimes ou infrações "com motivação de direita". Outros 31 foram por crimes ou infrações com "motivação de esquerda". Ainda de acordo com o comunicado, 19 policiais ficaram feridos. Essa foi a terceira manifestação de extremistas de direita em Berlim desde dezembro. A primeira delas, no ano passado, reuniu apenas 60 participantes. Já uma marcha em fevereiro reuniu 150 neonazistas. Em ambos os casos as marchas foram bloqueadas por contramanifestantes. Jps (DW, ots)