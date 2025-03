Manobra de navios de guerra russos no Mar Negro será 'violação' do acordo, alerta Ucrânia

A Ucrânia alertou, nesta terça-feira (25), que as movimentações de navios de guerra russos "fora da parte oriental" do Mar Negro violariam o acordo alcançado com os Estados Unidos para que Ucrânia e Rússia ponham fim ao "uso da força" na área.

O ministro da Defesa ucraniano, Rustem Umerov, declarou no Facebook que "qualquer movimento" de navios militares russos "fora da parte oriental do Mar Negro constituirá uma violação do espírito deste acordo". "Nesse caso, a Ucrânia teria pleno direito de exercer seu direito à defesa", acrescentou.